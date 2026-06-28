HBO Max z wielką premierą na początku lipca. Oczekiwany film z datą premiery na platformie

Nie był to kinowy hit, ale może chociaż na streamingu odnajdzie swoich fanów.

Mumia: Film Lee Cronina już wkrótce trafi do HBO Max. Horror wyprodukowany przez Warner Bros zadebiutuje na platformie już w następny piątek, 3 lipca 2026 roku. Mumia: Film Lee Cronina – data premiery na HBO Max Film zadebiutował w kinach 17 kwietnia 2026 roku i po niecałych trzech miesiącach trafi do biblioteki HBO Max. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Lee Cronin, twórca znany z Martwe zło: Przebudzenie.

W Ameryce film zarobił tylko 29,1 milionów dolarów, a na pozostałych rynkach 61,4 mln dolarów. Łącznie horror zarobił na świecie około 90,5 milionów dolarów. Budżet filmu wyniósł 22 miliony dolarów. Fabuła Mumia: Film Lee Cronina skupia się na młodej córce dziennikarza, która znika bez śladu. Osiem lat później dziewczyna niespodziewanie wraca do swojej rozbitej rodziny. To, co początkowo powinno być radosnym spotkaniem po latach, bardzo szybko zmienia się jednak w prawdziwy koszmar. Bohaterowie odkrywają bowiem, że dziewczyna zaczyna przechodzić przerażającą przemianę.

GramTV przedstawia:

W obsadzie znaleźli się: Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace, Shylo Molina, Billie Roy, Verónica Falcón, Hayat Kamille, May Elghety oraz Emily Mitchell. Za produkcję odpowiadają James Wan, Jason Blum i John Keville. Wan jest kojarzony między innymi z Saw, Dead Silence, Insidious oraz The Conjuring, natomiast Blum ma na koncie takie marki, jak Paranormal Activity, The Purge i Insidious. Keville pracował wcześniej między innymi przy Evil Dead Rise, Cocaine Bear oraz Whistle. Mumia: Film Lee Cronina nie spotkał się jednak z entuzjastycznym przyjęciem. Na Rotten Tomatoes film może pochwalić się wynikiem 45 procent pozytywnych recenzji od krytyków. W komentarzach zwracano uwagę, że jest to brutalny, krwawy horror, który potrafi dostarczyć intensywnych emocji, nawet jeśli nie wszystkich przekonał jako nowa interpretacja klasycznego motywu mumii. Mumia: Film Lee Cronina – recenzja. Martwe zło przebudzone po raz drugi

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.