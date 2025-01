Harrison Ford wróci w kontynuacji swojego wielkiego hitu? Aktor znów zostanie prezydentem

Już kilka miesięcy temu pojawiły się doniesienia, że Sony Pictures planuje nakręcić kontynuację Air Force One, czyli sensacyjnego filmu z 1997 roku w reżyserii Wolfganga Petersena. Chociaż wciąż nie wiadomo, czy będzie to bezpośrednia kontynuacja, czy może remake, plany na nowe Air Force One obejmują występ Harrisona Forda. 82-letni aktor, który zagrał główną rolę prezydenta Jamesa Marshalla w oryginalnym filmie, ma powrócić w kolejnej części serii.

Harrison Ford wystąpi w kontynuacji Air Force One?

Informację podał scooper Daniel Richtman, który jednak nie wie, jak duża byłaby rola Forda. Warto wspomnieć, że nowe Air Force One znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji i nie ma wybranego nawet żadnego reżysera.