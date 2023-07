Harrison Ford dziękuje fanom Indiany Jonesa. Aktor opublikował wzruszający film

Gwiazda Indiany Jonesa, Harrison Ford, przekazał fanom wzruszające podziękowanie za 40 lat wspólnej drogi przez świat Indiany Jonesa.

Przez ponad 40 lat byłem zaszczycony, że jestem waszym Indianą Jonesem. Każdy moment tej przygody został stworzony dla was, fanów, i była to jedna z największych radości w mojej karierze. Dziękuję za obecność człowieka w kapeluszu w waszym życiu od pokoleń. Niesamowicie było dzielić się z Wami wszystkimi światem Indiego. Jak zawsze, do zobaczenia w kinie – chyba, że przeszkodzą nam węże.