Harrison Ford nie był planowany do roli Indiany Jonesa. Inny aktor był pierwszym wyborem

Nie ma już żadnych wątpliwości, że Indiana Jones i artefakt przeznaczenia będzie jedną z największych klap finansowych w historii. Film kosztujący ponad 300 milionów dolarów zebrał z kin na całym świecie w premierowy weekend zaledwie 130 mln USD, czyli podobną kwotę do Flasha. Nawet jeżeli Indiana Jones pożegna się w taki sposób z widzami, to nikt nie odbierze kultowego statusu tej postaci. Korzysta na tym również Harrison Ford, dla którego to obok roli Hana Solo, to najbardziej znana postać, w którą się wcielał. Ale niewiele brakowało, a Ford nie zostałby Indianą Jonesem. Steven Spielberg początkowo chciał powierzyć tę rolę innemu aktorowi.