Halloweenowy sezon w Overwatch 2. Nowy tryb gry, czarujące skórki i współpraca z My Hero Academia

Przygotujcie się, by władać czarną magią i chaosem w nowym, przerażającym sezonie Overwatch 2. Od mrożących krew w żyłach nowych trybów gry, po czarujące skórki – sezon 13 obiecuje ekscytujące połączenie czarów, horroru i heroicznych bitew, dostarczając świeżą zawartość na Halloween... i ekscytującą współpracę z My Hero Academia! Przygotujcie się na sezon pełen magii, mocy i makabrycznych momentów! – czytamy w opisie sezonu.

Ponadto w dniach od 15 października do 4 listopada wskoczymy do Laboratorium Złomensteina, czyli nowego trybu PvP z mutacjami przemieniającymi postaci w monstra w szybkich rundach drużynowego deathmatchu. W każdym meczu pojawią się przeklęte karty talentów, a gracze wcielą się w lubianych bohaterów, takich jak Reinhardt, Moira czy Łaska. Jeśli zaś chodzi o wspomnianą wyżej współpracę, w dniach od 17 do 30 października wyposażymy postaci w legendarne skórki inspirowane My Hero Academia. Więcej informacji związanych z nowym sezonem znajdziemy w tym miejscu.