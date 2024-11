Half-Life 2 świętuje 20-lecie. Valve przygotowało aktualizację i rozdaje grę za darmo

To jednak nie wszystko, bo zmiany objęły także rozgrywkę. Twórcy wprowadzili poprawki do map, przywracając utracone funkcje i podnosząc ich jakość. Dodano również nowe ustawienia graficzne, co oznacza, że ​​gracze mogą teraz wybierać między oryginalnymi efektami krwi i ognia z dnia premiery lub tymi wprowadzonymi w późniejszych wersjach. Z kolei zaktualizowane sterowanie gamepadem i pomoc przy celowaniu, to ukłon do graczy konsolowych. To zatem idealny pretekst, by odświeżyć sobie ten kultowy tytuł i dołączyć do świętowania. Zwłaszcza, że gra jest dostępna za darmo na Steam do 18 listopada.