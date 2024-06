Gwiazda Wednesday w nowym serialu kryminalnym Netflixa. Zobaczcie zwiastun A Good Girl's Guide to Murder

Netflix zaprezentował oficjalny zwiastun serialu kryminalnego A Good Girl's Guide to Murder, który trafi do streamingu w sierpniu.

Pięć lat temu uczennica Andie Bell (Indie Lillie Davies) została zamordowana przez swojego chłopaka Sal Singha. Sprawa zamknięta. Policja wie, że to zrobił. Wszyscy w mieście wiedzą, że to zrobił. Jednak rozsądna i zdecydowana Pip Fitz-Amobi (Emma Myers) nie jest tego taka pewna i postanawia to udowodnić. Jeśli Sal Singh nie jest mordercą, a prawdziwy zabójca wciąż jest na wolności? Wszyscy starają się trzymać Pip z dala od prawdy.

A Good Girl's Guide to Murder na nowym zwiastunie. W roli głównej Emma Myers

A Good Girl's Guide to Murder to serial stworzony przez Poppy Cogan dla BBC. Scenariusz jest dziełem: Poppy Cogan, Zia Ahmed, Ajoke Ibironke i Ruby Thomas i powstał na podstawie bestsellerowej serii powieści Holly Jackson. Za reżyserię odpowiada aktorka i filmowiec, Dolly Wells. Producentami wykonawczymi są Matthew Read, Matthew Bouch, Frith Tiplady dla Moonage Pictures, Lucy Richer i Danielle Scott-Haughton dla BBC oraz Dolly Wells, Holly Jackson i Poppy Cogan.