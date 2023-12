Gwiazda Squid Game w filmie PUBG: Battlegrounds. Nowa mapa trafiła do gry

Radosław Krajewski

PUBG: Battlegrounds otrzymał nową mapę, a wraz z nią do sieci trafił film, w którym wystąpiła gwiazda hitowego serialu Netflixa.

Do PUBG: Battlegrounds trafiła kolejna aktualizacja, w której gracze mogą spróbować swoich sił na nowej mapie. Rondo to dziesiąta arena oferowana w grze, która może pochwalić się największym obszarem dostępnym do rywalizacji między graczami. Patch o numerze 27,1, dzięki któremu będziecie mogli sprawdzić swoje umiejętności na nowej mapie, dostępny jest już na komputerach osobistych. Gracze konsolowi muszą poczekać do 14 grudnia. PUBG: Battlegrounds – nowa mapa i krótkometrażowy film Poza kolejną mapą aktualizacja wprowadziła także szereg nowych możliwości w klasycznych trybach rozgrywki. Oprócz nowych funkcji, pojawiła się także kolejna broń, czyli JS9, pistolet maszynowy kal. 9mm (SMG), idealny do starć na krótszym dystansie.

Aktualizacja wraz z nową mapą to tylko cześć atrakcji, jakie Krafton przyszykował dla fanów PUBG: Battlegrounds. Do sieci trafił także krótkometrażowy aktorski film Ground of Honor: RONDO, za który odpowiada Sam Hargrave, reżyser obu części Tylera Rake’a. W filmie zobaczymy legendę kina akcji, Daniela Wu (Into The Badlands: Kraina bezprawia, Tomb Raider) oraz Lee Jung-Jae, którego widzowie mogą kojarzyć z serialu Squid Game od Netflixa. W filmie główny bohater zwany Alpha walczy o przetrwanie całego zespołu, podczas gdy druga postać, Beta, dąży do zemsty za śmierć swojego brata, który zginął z rąk drużyny Alpha. Produkcję zobaczycie poniżej.

