Gwiazda Marvela staje w obronie filmów studia. Uważa, że krytykowanie MCU jest „wygodne”

Czepianie się filmów Marvela stało się naprawdę wygodne. I to jest w porządku. Każdy ma prawo do własnej opinii. Ale te produkcje stanowią dużą część tego, co przyczynia się do rozwoju tego biznesu i pozwala nam tworzyć także mniejsze filmy. To tętnica biegnąca przez system całej maszynerii, jaką jest Hollywood. Żywi się na o wiele więcej sposobów, niż ludzie sądzą. Czasami staję w obronie Marvela, bo intencje są naprawdę dobre. Po prostu cholernie trudno jest ciągle robić dobre filmy.

Jestem jedną z osób, która wie, że prezes Marvel Studios Kevin Feige jest najbardziej bezinteresownym człowiekiem na świecie, który pomimo ogromnego sukcesu, jaki odniósł, nigdy się nie zmienił. Oni spędzają mnóstwo czasu na myśleniu, jak mogą zaskoczyć ludzi i dać im coś innego. Jego najważniejszym mottem jest: „Najlepszy pomysł wygrywa”. Po prostu pochodzi z dobrego miejsca – i to jedyny powód, dla którego czasami go chronię.