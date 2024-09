GTA 6 zadebiutuje w terminie? Popularny dziennikarz weryfikuje ostatnie plotki

Zgodnie z przekazanymi informacjami Schreier miał okazję porozmawiać z sześcioma pracownikami Rockstar Games i żaden z nich miał nie słyszeć o opóźnieniu GTA 6. Dziennikarz zaznacza jednak, że nadchodząca odsłona serii Grand Theft Auto to „duża, ambitna gra” i niewykluczone, że rzeczywiście zaliczy obsuwę. Insider zaznacza jednak, że do premiery zostało zbyt dużo czasu, by mieć co do tego pewność.

Chcę wyrazić się bardzo jasno: sześciu pracowników powiedziało mi, że nie zostali „poinformowani” o opóźnieniu. Z tego, co wiem, zespół wykonawczy Rockstar mógł zdecydować miesiące temu o opóźnieniu GTA 6 bez informowania o tym firmy. Brak wewnętrznego ogłoszenia sugeruje jednak, że plotka na Twitterze to nonsens – napisał Schreier w kolejnym wpisie na X.