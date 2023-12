GTA 6 z niesamowitym szczegółem. Gracze znaleźli w zwiastunie detal, którym są zachwyceni

Nazwij mnie szaleńcem, ale jeśli chodzi o detale, czy nie ma nic bardziej dogłębnego niż tworzenie linii energetycznych w takim zakresie?! Do cholery, końskie jądra w RDR2 były szalone, ale poświęcenie czasu na stworzenie tego małego szczegółu, o którym większość ludzi nawet by nie pomyślała, to zupełnie inny poziom. Mam nadzieję, że nie tylko mnie fascynuje słup energetyczny ze wszystkich rzeczy, które widzieliśmy w zwiastunie – napisał użytkownik Reddita.