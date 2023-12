GTA 6 bez tajemnic. Wszystkie niespodzianki i easter eggi z pierwszego zwiastuna

Na ulicach Vice City pojawią się dowcipne bilbordy leków o nazwie Angstipan, w której widnieje informacje, że „leczy emocje”. Na dole pojawiło się również zastrzeżenie: „Pacjenci w wieku 18-65 lat powinni używać produktu ze szczególną ostrożnością. Nagła potrzeba mrugnięcia okiem może zagrażać życiu. Zadzwoń do lekarza, jeśli twoja erekcja trwa dłużej niż 4 godziny. Wyniki mogą się różnić”.

W pewnym momencie zwiastuna widzimy Lucię trzymającą gotówkę w samochodzie. Na pieniądzach widnieje napis „Stany Zjednoczone Paranoi”.

W GTA 6 powracają słynny kanał informacji. Weazel News jest parodią prawicowych amerykańskich mediów.

Rockstar Games zainspirował się rzeczywistością i na zwiastunie GTA 6 widzimy skazańca, który wyglądem przypomina „Jokera z Florydy”. W materiale pojawia się także nawiązanie do „Florida Man”, który zniszczył bankomat.

Kolejna kultowa marka piwa powróci w GTA 6. Oprócz tradycyjnego trunku marka wprowadziła na rynek również Pisswasser Nein, czyli wersję bezalkoholową. W grze napotkamy również na inne marki napojów, w tym Logger Beer, czy Logger Light.

W zwiastunie możemy zobaczyć fragment ze starszą kobietą nagraną telefonem, która rzuca „Patrzcie, kto wrócił?”. Scena jest nawiązaniem do „Karen”, czyli amerykańskiego mema, wyśmiewający starsze osoby, które nie rozumieją młodzieży. Ten przykład odnosi się szczególnie do viralowego filmiku z kobietą, która trzymała młotki. Porównanie możecie zobaczyć w tym miejscu.

W Vice City nie zabraknie influencerów, którzy będą nagrywać swoje życie i publikować materiały w mediach społecznościowych. Na plaży możemy zobaczyć parę, która właśnie jest w trakcie nagrywania nowego filmu.