GTA 6 ustanowi standard dla wyższych cen gier? Deweloper Larian Studios przewiduje możliwe skutki premiery

W 2020 roku doczekaliśmy się premiery kolejnej generacji konsol, lecz przyniosło to również wzrost cen pierwszych gier - zostały one wycenione na 70 dolarów, czyli ponad 300 złotych. Spotkało się to w tamtym oczywiście z krytyką ze strony graczy, jednak ta sytuacja może się niejako powtórzyć przy okazji premiery GTA 6, o czym wypowiedział się jeden z deweloperów.

Dyrektor wydawniczy Larian Studios, Michael Douse, wypowiedział się ostatnio dla VGC o mocy, jaką w swoich rękach posiada obecnie Rockstar Games. Dowiedzieliśmy się, że przy premierze tak głośnego tytułu deweloperzy wraz z Take-Two mogą bez problemu podnieść cenę gry do 100 dolarów. Przy okazji może to ustanowić nowy standard dla innych produkcji, co może pomóc twórcom. Douse zwrócił uwagę, że ze względu na inflację wiele firm w branży podnosi pensję swoim pracownikom, jednak nie dzieje się to w przypadku cen gier, co jest stanowi wiele problemów.

Wczytywanie ramki mediów.