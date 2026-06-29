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GTA 6 otworzy drogę do droższych gier? Produkcje muszą spełnić jeden warunek

Radosław Krajewski
2026/06/29 15:00
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Analitycy nie mają wątpliwości, że nadchodzi era 80 dolarów za gry.

Premiera Grand Theft Auto 6 może stać się jednym z najważniejszych momentów dla rynku gier nie tylko ze względu na skalę samej produkcji, ale również przez jej cenę. Według analityków, po debiucie nowej odsłony serii GTA coraz więcej wydawców będzie rozważać wprowadzenie podstawowej ceny na poziomie 80 dolarów. Nie oznacza to jednak, że taka kwota automatycznie stanie się nowym standardem dla całej branży.

GTA 6

GTA 6 – produkcja Rockstar Games na dobre wprowadzi pułap 80 dolarów za gry?

Temat wrócił po tym, jak wcześniej podobny próg cenowy pojawił się przy Mario Kart World. Temat wyższych cen za gry powrócił za sprawą GTA 6, które zostało wycenione na 80 dolarów w wersji podstawowej oraz 100 dolarów za edycję premium. Zdaniem ekspertów, sukces tak drogiej produkcji może zachęcić konkurencję do podobnych ruchów, ale tylko największe marki będą mogły pozwolić sobie na taki krok bez poważniejszego ryzyka.

David Cole z DFC Intelligence zwraca uwagę, że branża już wcześniej zaczęła przesuwać się w stronę wyższych cen, a jednym z liderów tego trendu było Nintendo. Firma ta regularnie korzysta z różnych poziomów cenowych, zależnie od skali i rozpoznawalności danej produkcji.

Branża już wcześniej zmierzała w stronę tego poziomu cenowego, a przewodziło temu Nintendo. Problem polega na tym, że istnieje tylko garstka gier premium, które mogą uzasadnić taką cenę.

Według Cole’a Grand Theft Auto i Super Mario należą do marek, które mają wystarczająco silną pozycję, aby wystartować z ceną 80 dolarów. Nie każda produkcja będzie jednak w stanie powtórzyć ten scenariusz. Analityk podkreśla, że Rockstar kontynuuje trend zarezerwowany dla tytułów o ogromnym popycie i gotowej bazie odbiorców.

To precedens dotyczący wyłącznie najbardziej pożądanych gier, które mają już zbudowaną początkową publiczność. Branża zmierza w stronę warstwowego modelu cenowego, w którym uznaje się, że niektóre gry oferują znacznie większą wartość niż inne i powinny być odpowiednio wyceniane.

GramTV przedstawia:

Podobnego zdania jest Joost van Dreunen, który uważa, że cena 80 dolarów będzie zarezerwowana dla wąskiego grona tytułów oraz serii. Wydawcy, którzy spróbują zastosować ją przy grach niespełniających oczekiwań odbiorców, mogą szybko odczuć negatywne konsekwencje takiej decyzji.

Gaming coraz bardziej staje się kategorią luksusową. Jego ekonomia historycznie opierała się na modelu, w którym zwycięzca zgarnia większość, a GTA 6 ponownie podnosi poprzeczkę. Wydawcy, którzy będą w stanie ją przeskoczyć, jeszcze bardziej uciekną konkurencji, a ci, którym się to nie uda, będą musieli rywalizować dystrybucją, szukając nowych kanałów, pakietów i modeli cenowych, aby dotrzeć do graczy pozostających poza zasięgiem największych blockbusterów.

Serkan Toto z Kantan Games przypomina natomiast, że Take-Two już wcześniej wyznaczało trendy, jeżeli chodzi o podwyżki. To właśnie ten wydawca jako jeden z pierwszych zdecydował się w 2020 roku na cenę 70 dolarów za nowe gry. Ten próg szybko został zaakceptowany przez inne firmy, a zdaniem analityka podobny scenariusz może powtórzyć się również teraz.

Uważam, że reszta branży pójdzie za nimi także tym razem, gdy tylko będzie to miało sens.

W praktyce oznacza to, że GTA 6 może nie tyle natychmiast ustanowić nową cenę dla wszystkich gier, ile przyspieszyć powstanie bardziej zróżnicowanego rynku. Największe serie, wspierane ogromnym zainteresowaniem graczy, będą próbowały uzasadnić wyższy koszt zakupu już w dniu premiery.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/grand-theft-auto/games-will-keep-getting-more-expensive-after-gta-6-raises-the-bar-but-only-the-most-in-demand-games-will-get-away-with-it-analysts-say/

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News
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analitycy
ceny
GTA VI
GTA 6
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
Take-Two Interactive
ceny gier
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 15:33
Silverburg napisał:

Oczywiście, przecież taki był plan. Wszyscy akcjonariusze zaciskają kciuki, aby gracze łyknęli kolejne podwyżki. 

Warto dodać że to nie jest pierwsza próba. Gearbox i 2K próbowali wprowadzić 80$ za Borderlands 4. Też się ludzie wściekali. Różnica jest taka że w wypadku GTA zostali tak wyruchani że nie tylko kupują ale kupują wersję za 100$ nawet nie widząc gameplayu. Kupują tak ostro że biorą od scalperów wersje pudełkowe w których jak wiemy jest tylko kod. Po zawyżonej cenie. Najwyraźniej plastik jest w cenie. 

W wypadku Borderlands 4 pre-ordery najwyraźniej szły tak źle że spanikowali i spuścili z ceny. I dobrze bo było by jeszcze gorzej jak już ludzie się zorientowali że gra ma srogie problemy techniczne. A przynajmniej miała bo nie wiem czy już załatali czy nie. 

Nintendo chyba 80$ uszło na sucho bo po prostu wprowadzili cenę ogólnie ale z drugiej strony jak na razie nie kupiłem niczego za 80$ mimo że mam Switch 2. Po pierwsze jeszcze nie wydali nic ciekawego a po drugie mimo że mnie stać - mam niechęć by płacić tyle za przeciętne gry. Nie wiem czy mi się uda jeżeli nowy Fire Emblem albo Zelda będą dobre.

Sam mówiłem że spokojnie mogę zapłacić więcej za takie gry jak Baldur's Gate 3 albo Kingdom Come 2 ale jak już autor zauważył - to są gry wybitne. Dodatkowo mają olbrzymią ilość zawartości w porównaniu do innych tytułów. Obie przeszedłem min 2x i spędziłem ponad 200h z każdą. Przy cenie nawet 100$ to jest 0.5$ za godzinę frajdy.

Jeżeli GTA 6 będzie tak dobre jak ludziom się wydaje że będzie nie miałbym nic przeciwko zapłaceniu ceny premium. Wiem że takie RDR2 również przewyższyło moje oczekiwania i byłoby warte ceny premium w porónaniu do reszty co robi segment AAA. Rockstar to klasa sama w sobie. Ale czuje absolutną niechęć do tego jak skonstruowali ultimate edition. Blokują coś co zawsze było częśćią gry i blokują aktywności. I wiem że jeżeli nie zaprotestuje to za chwile będzie jak z DLC gdzie zaczęło się od zbroi dla konia a teraz kosmetyka, coś co lubię w grach jest za dopłatą. 

Co też sprawia że wiele gier pominąłem w życiu mimo że wydawały mi się ciekawe właśnie z powodu niechęci którą czuję przez nadmierną monetyzację. I dlatego np. spędziłem więcej godzin grając w Schedule I niż grając w cokolwiek z logiem Ubisoftu w ciągu ostatnich 10 lat.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 15:08

Oczywiście, przecież taki był plan. Wszyscy akcjonariusze zaciskają kciuki, aby gracze łyknęli kolejne podwyżki. 




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