GTA 6 otworzy drogę do droższych gier? Produkcje muszą spełnić jeden warunek

Analitycy nie mają wątpliwości, że nadchodzi era 80 dolarów za gry.

Premiera Grand Theft Auto 6 może stać się jednym z najważniejszych momentów dla rynku gier nie tylko ze względu na skalę samej produkcji, ale również przez jej cenę. Według analityków, po debiucie nowej odsłony serii GTA coraz więcej wydawców będzie rozważać wprowadzenie podstawowej ceny na poziomie 80 dolarów. Nie oznacza to jednak, że taka kwota automatycznie stanie się nowym standardem dla całej branży. GTA 6 – produkcja Rockstar Games na dobre wprowadzi pułap 80 dolarów za gry? Temat wrócił po tym, jak wcześniej podobny próg cenowy pojawił się przy Mario Kart World. Temat wyższych cen za gry powrócił za sprawą GTA 6, które zostało wycenione na 80 dolarów w wersji podstawowej oraz 100 dolarów za edycję premium. Zdaniem ekspertów, sukces tak drogiej produkcji może zachęcić konkurencję do podobnych ruchów, ale tylko największe marki będą mogły pozwolić sobie na taki krok bez poważniejszego ryzyka.

David Cole z DFC Intelligence zwraca uwagę, że branża już wcześniej zaczęła przesuwać się w stronę wyższych cen, a jednym z liderów tego trendu było Nintendo. Firma ta regularnie korzysta z różnych poziomów cenowych, zależnie od skali i rozpoznawalności danej produkcji. Branża już wcześniej zmierzała w stronę tego poziomu cenowego, a przewodziło temu Nintendo. Problem polega na tym, że istnieje tylko garstka gier premium, które mogą uzasadnić taką cenę. Według Cole’a Grand Theft Auto i Super Mario należą do marek, które mają wystarczająco silną pozycję, aby wystartować z ceną 80 dolarów. Nie każda produkcja będzie jednak w stanie powtórzyć ten scenariusz. Analityk podkreśla, że Rockstar kontynuuje trend zarezerwowany dla tytułów o ogromnym popycie i gotowej bazie odbiorców. To precedens dotyczący wyłącznie najbardziej pożądanych gier, które mają już zbudowaną początkową publiczność. Branża zmierza w stronę warstwowego modelu cenowego, w którym uznaje się, że niektóre gry oferują znacznie większą wartość niż inne i powinny być odpowiednio wyceniane.

GramTV przedstawia:

Podobnego zdania jest Joost van Dreunen, który uważa, że cena 80 dolarów będzie zarezerwowana dla wąskiego grona tytułów oraz serii. Wydawcy, którzy spróbują zastosować ją przy grach niespełniających oczekiwań odbiorców, mogą szybko odczuć negatywne konsekwencje takiej decyzji. Gaming coraz bardziej staje się kategorią luksusową. Jego ekonomia historycznie opierała się na modelu, w którym zwycięzca zgarnia większość, a GTA 6 ponownie podnosi poprzeczkę. Wydawcy, którzy będą w stanie ją przeskoczyć, jeszcze bardziej uciekną konkurencji, a ci, którym się to nie uda, będą musieli rywalizować dystrybucją, szukając nowych kanałów, pakietów i modeli cenowych, aby dotrzeć do graczy pozostających poza zasięgiem największych blockbusterów. Serkan Toto z Kantan Games przypomina natomiast, że Take-Two już wcześniej wyznaczało trendy, jeżeli chodzi o podwyżki. To właśnie ten wydawca jako jeden z pierwszych zdecydował się w 2020 roku na cenę 70 dolarów za nowe gry. Ten próg szybko został zaakceptowany przez inne firmy, a zdaniem analityka podobny scenariusz może powtórzyć się również teraz. Uważam, że reszta branży pójdzie za nimi także tym razem, gdy tylko będzie to miało sens. W praktyce oznacza to, że GTA 6 może nie tyle natychmiast ustanowić nową cenę dla wszystkich gier, ile przyspieszyć powstanie bardziej zróżnicowanego rynku. Największe serie, wspierane ogromnym zainteresowaniem graczy, będą próbowały uzasadnić wyższy koszt zakupu już w dniu premiery.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.