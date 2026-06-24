GTA 6 jednak nie jest najlepsze na PS5? Sony nagle usunęło wszystkie posty wspominające o PS5 jako najlepszym wyborze

Czyżby japońska firma wycofywała się ze swoich wcześniejszych zapewnień dotyczących Grand Theft Auto 6?

Sony wystartowało z dużą kampanią promocyjną, w której przekonywało, że GTA 6 „działa najlepiej na PlayStation 5”. Komunikat szybko zwrócił uwagę graczy, gdyż mógł sugerować początek mocniejszej współpracy marketingowej między PlayStation a Rockstar Games. Niedługo później sytuacja stała się jednak nieco bardziej zagadkowa. GTA 6 – Sony usunęło posty chwalące PlayStation 5 jako najlepszym miejscu do ogrywania nowej produkcji Rockstar Games Firma miała opublikować materiały promujące GTA 6 w kilku miejscach, między innymi na YouTube, X, Instagramie i Bluesky. Większość z tych wpisów została jednak usunięta. Co ciekawe, oryginalny tekst na PlayStation Blog nadal jest dostępny i wciąż zawiera tę samą informację, według której nadchodząca produkcja Rockstara ma najlepiej prezentować się właśnie na PS5.

Na ten moment trudno jednoznacznie stwierdzić, dlaczego Sony zdecydowało się usunąć znaczną część opublikowanych materiałów. Nie musi to oznaczać niczego poważnego. Możliwe, że w filmach lub grafikach pojawił się błąd, który wymagał szybkiej korekty przed ponowną publikacją. Równie prawdopodobne jest to, że kampania została uruchomiona zbyt wcześnie albo jej poszczególne elementy nie były jeszcze gotowe do szerokiej dystrybucji. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Warto podkreślić, że nie zniknęły wszystkie wzmianki o współpracy GTA 6 z PS5. Artykuł na PlayStation Blog nadal opisuje, w jaki sposób gra ma korzystać z możliwości sprzętu Sony. Oznacza to, że same informacje dotyczące wykorzystania konsoli pozostają aktualne, przynajmniej na podstawie obecnie dostępnego wpisu. Cała sytuacja może być więc jedynie drobnym zamieszaniem komunikacyjnym, ale i tak wzbudziła zainteresowanie, ponieważ GTA 6 jest jedną z najbardziej wyczekiwanych gier najbliższych lat. Każdy sygnał dotyczący potencjalnego marketingowego partnerstwa Rockstara i Sony będzie teraz dokładnie analizowany przez graczy. Warto wspomnieć, że PlayStation 5 ma zaoferować przede wszystkim funkcje kontrolera DualSense, dźwięk przestrzenny Tempest 3D AudioTech oraz szybki dysk SSD, który ma znacząco ograniczyć czas oczekiwania na wejście do świata gry. Sony chwaliło się, że dzięki dyskowi SSD w PS5 w GTA 6 nie uświadczymy prawie żadnych ekranów ładowania. Obecnie nie wiemy, czy ta sama funkcja będzie dostępna w Xbox Series X/S.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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