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GTA 6 jednak „najlepsze na PS5”. Rockstar zachęca do gry na PlayStation 5, pomijając Xboxa

Radosław Krajewski
2026/06/30 11:10
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Nic dziwnego, że Sony uważa Grand Theft Auto 6 za swoją „grę ekskluzywną”.

Rockstar Games najwyraźniej coraz mocniej wiąże promocję Grand Theft Auto 6 z konsolami Sony. Już wcześniej informowaliśmy o znaczkach “Plays Best on PS5”, które pojawiały się w marketingu gry w mediach społecznościowych oraz na stronie PlayStation. Teraz jednak to hasło znalazło się również na oficjalnej stronie GTA 6.

GTA 6
GTA 6

GTA 6 – oznaczenie “najlepsze na PS5” promowane na oficjalnej stronie gry

Rockstar Games opublikowało nowy wpis poświęcony edycji Ultimate, jednocześnie po raz kolejny wykorzystując branding „Plays Best on PS5”. Hasło to sugeruje, że najnowsza odsłona serii Grand Theft Auto ma być szczególnie mocno promowana w kontekście PlayStation 5.

Teraz sytuacja poszła jednak o krok dalej. Według najnowszych informacji Rockstar zaktualizowało oficjalną stronę internetową GTA 6, dodając do niej ten sam komunikat marketingowy. Co istotne, obecnie branding „Plays Best on PS5” pojawia się wyłącznie po wejściu na stronę przez specjalny link promocyjny, co może oznaczać, że jest to element konkretnej kampanii reklamowej, a nie standardowa wersja witryny widoczna dla wszystkich użytkowników.

Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Jeszcze więcej emocji budzi jednak sposób, w jaki przygotowano ścieżkę prowadzącą do zamówień przedpremierowych. Po przejściu do sekcji preorderów gracze otrzymują odnośnik wyłącznie do wersji na PlayStation. Xbox został w tym miejscu całkowicie pominięty, co natychmiast zwróciło uwagę społeczności i wywołało spekulacje na temat marketingowej współpracy Rockstar Games z Sony.

Wczytywanie ramki mediów.

Nie oznacza to oczywiście, że GTA 6 ominie konsole Microsoftu. Gra wciąż jest zapowiadana zarówno na PlayStation 5, jak i Xbox Series X/S. Najnowsze działania promocyjne kolejny raz potwierdzają, że to Sony jest głównym partnerem marketingowym Rockstar przy jednej z najbardziej wyczekiwanych premier ostatnich lat.

Przypomnijmy, że Grand Theft Auto 6 zadebiutuje 19 listopada 2026 roku wyłącznie na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

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Take-Two
Rockstar Games
PlayStation
Sony Interactive Entertainment
reklama
GTA
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GTA VI
GTA 6
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
Take-Two Interactive
kampania promocyjna
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:19

Ta cała afera wynikała z tego że na obrazkach użyli PS5 z czytnikiem płyt a się okazało że gra będzie miała tylko kod i to mogło wysyłać zły sygnał więc podmieniają obrazki na konsolę bez czytnika. 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112