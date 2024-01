GTA 6 będzie za bardzo „woke”? Aktor GTA 5 krytykuje część graczy i nazywa ich klaunami

Aktor kontynuował, że Rockstar Games tworzy największą grę w historii i jest nią podekscytowany.

GTA 6 będzie największą grą w historii. Dla mnie Lucia wygląda jak twardzielka. Ta ostatnia scena, w której wpadają, wyglądała jak kozacko. A fajne było to, że to ona prowadziła. Kopnięciem otworzyła drzwi, a potem wszedł Jason. Więc nie wiem, czy też tak to zrozumiałeś, że ona będzie najważniejsza, a Jason będzie z nią, czy co.