Digital Foundry ze szczegółową analizą zwiastuna GTA 6. Next-genowa jakość?

Co ciekawe, Digital Foundry podkreśla, że potwierdzenie, iż zwiastun został opracowany na podstawie rozgrywki, stanowią… włosy:

To, co jest niezwykłe w renderowaniu postaci - w tym włosów - w tym zwiastunie GTA 6, to fakt, że jest on stosowany do wszystkich postaci, w tym NPC. Wydaje się, że ujęcia tłumu zawierają tę samą technologię, a to rozpowszechnienie w połączeniu z artefaktami ditheringu może sugerować, że Rockstar North nie używa pasm w stylu Insomniac. Mimo to technologia wydaje się działać dla wszystkich wymaganych fryzur, podczas gdy ogólna technologia renderowania postaci / NPC jest w stanie dostarczyć bardzo szczegółowe postacie o praktycznie dowolnym kształcie, rozmiarze lub pochodzeniu etnicznym.