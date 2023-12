"Ostatnie ostrzeżenie" dla Rockstar Games od Jokera z Florydy. Żąda 5 milionów dolarów

Jakiś czas temu Lawrence Sullivan, znany szerzej jako Joker z Florydy, wystosował oświadczenie skierowane do studia Rockstar Games. Posądził w nim deweloperów o bezprawne wykorzystanie jego wizerunku w pierwszym pełnoprawnym zwiastunie gry Grand Theft Auto 6.

Joker z Florydy żąda 5 milionów dolarów od Rockstar Games

Mężczyzna zażądał wówczas od Rockstar Games aż 2 miliony dolarów. Teraz natomiast opublikował „ostatnie ostrzeżenie” i finalnie, po naradzie ze swoimi prawnikami, uznał, że właściwie to należy mu się 5 milionów dolarów. Co więcej, jeżeli deweloperzy nie wypłacą pieniędzy do 11 stycznia – urodzin Jokera – Sullivan podejmie działania prawne w tej sprawie.