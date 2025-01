Gracz Stardew Valley zarabia prawie 4 miliony złota bez opuszczania farmy

W społeczności graczy Stardew Valley wyzwania stają się coraz bardziej popularne, a jedno z nich, jakim jest wyzwanie pustelnika, właśnie przyniosło imponujący wynik. Użytkownik Reddita o pseudonimie _Littlestranger zarobił niemal 4 miliony sztuk złota, przez sześć lat w grze nie opuszczając swojej farmy ani razu.

Wyzwanie pustelnika polega na tym, że gracz nie może opuścić granic swojej farmy. Oznacza to brak wypraw do kopalni, zakupu nasion od Pierre’a czy połowów ryb. Wszystko, co potrzebne do przetrwania, trzeba pozyskać z zasobów dostępnych na farmie.