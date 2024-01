Gra o nicnierobieniu podbiła Steama. Darmowy tytuł „najtrudniejszą grą, w jaką kiedykolwiek zagrasz”

Cel gry jest banalnie prosty. W Nothing chodzi o to, aby kompletnie nic nie robić. Na ekranie widzimy jedynie licznik czasu z informacją, ile zajęło nam już nicnierobienie. Gdy spróbujemy zrobić cokolwiek, nawet poruszyć myszką, aby przesunąć kursor lub nacisnąć jakikolwiek klawisz na klawiaturze, rozgrywka się kończy.

Jedną z największych niespodzianek początku tego roku na Steam jest gra Nothing. Za produkcję odpowiada deweloper Pixelatto, który wypuścił swoją grę 10 stycznia. Darmowy tytuł szybko wzbudził zainteresowanie graczy, którzy rozpoczęli swoją zabawę przy Nothing.

W opisie Nothing możemy przeczytać, że to „najtrudniejsza gra, w jaką kiedykolwiek zagrasz”. Pixelatto przy okazji zapowiedział swój kolejny projekt, zatytułowany Something. Będzie to przeciwieństwo omawianej pozycji, w której gracze będą musieli robić cokolwiek, aby utrzymać licznik czasu. Produkcja nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.

Nothing spodobało się graczom, którzy testowali swoją wytrzymałość w robieniu niczego. Obecnie produkcja ma 599 recenzji i aż 93% z nich jest pozytywnych. Wiele osób uważa, że gra dostarcza więcej rozrywki od popularnych sieciowych produkcji, na czele z Overwatchem 2, czy wycofanym pod koniec ubiegłego roku ze sprzedaży The Day Before. Niektórzy jednak narzekają, że Nothing nie oferuje trybu kooperacji albo tabeli wyników z najwyższymi czasami innych graczy.

Jeżeli chcecie spróbować swoich sił w Nothing, to grę za darmo pobierzecie na Steamie w tym miejscu. W przypadku niepowodzenia i braku czerpania zabawy z gry, lepiej poczekać na premierę Something.