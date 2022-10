Gra Kajko i Kokosz: Na Plasterki doczekała się zmian. Zobaczcie nowy gameplay

Wasz feedback jest dla nas niezmiernie ważny i dlatego od pierwszej wersji poprawiliśmy wiele aspektów. Kompletnej zmianie uległ system sterowania postaci – obecnie WASD i mouse click, przez co walka stała się bardziej dynamiczna. Wprowadziliśmy nowy Toon shader oraz assety otoczenia. Poprawione zostały również rigi postaci oraz ich animacje. Zapraszamy do oglądania i podzielenia się wrażeniami – czytamy w opisie materiału wideo.

To jednak nie koniec informacji. Deweloperzy ze studia Starving Pixels potrzebują bowiem dodatkowych funduszy na dalszy rozwój Kajko i Kokosz: Na Plasterki. W tym celu uruchomiona została kampania crowdfundignowa na platformie wspieram.to. Celem jest zebranie 80 tysięcy złotych. Do zakończenia zbiórki pozostało 29 dni. Więcej informacji znajdziecie pod tym adresem.



Na koniec przypomnijmy, że Kajko i Kokosz: Na Plasterki zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Produkcja ma oferować zarówno tryb solo, jak i możliwość zabawy w 4-osobowej kooperacji.