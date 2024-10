Gra doczekała się remastera po 29 latach. Premiera już w przyszłym tygodniu

Studio odpowiedzialne za nową wersję FPS-a z elementami horroru z 1995 roku zapowiedziało, że produkcja zostanie wydana już w przyszłym tygodniu. Twórcy remastera Killing Time przypomnieli nam, jakie są kluczowe elementy gry oraz poznaliśmy listę wprowadzonych nowości.

Killing Time: Resurrected - gra powraca w nowej wersji

Killing Time: Resurrected to odświeżona wersja gry z 1995 roku, za którą odpowiada Nightdive Studios oraz Ziggurat Interactive. W grze przenosimy się do lat 30. XX wieku, gdzie wcielamy się w byłego studenta egiptologii, który przybywa do Conway w celu odebrania artefaktu bogatej dziedziczki - Tess Conway. Zadanie nie będzie proste, ponieważ wspomniana kobieta wykonała rytuał zamieniający wszystkich jego uczestników w potwory.