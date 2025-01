Gothic Remake na nowych ujęciach. Twórcy zaktualizowali kartę gry na Steamie

Kolejny gif przedstawia mistrzowski styl walki (co sugeruje nazwa pliku – „2_master.gif”), natomiast trzeci – wodospad. Nie zabrakło też stojącego w bramie Thorusa, a także bliskiego ujęcia na charakterystyczną wieżę w Starym Obozie, ukazanej nocą, z widoczną na tle rozgwieżdżonego nieba magiczną barierą. Wszystkie gify znajdują się na Steamie, w tym miejscu.

Wróć do Górniczej Doliny w wiernym remake'u legendarnej gry, która ukształtowała gatunek RPG z otwartym światem. Eksploruj ręcznie stworzony, naturalny otwarty świat dynamicznie reagujący na twoje działania. Bez względu na to, czy należysz do doświadczonych weteranów sagi Gothic, czy też po raz pierwszy ruszasz na podbój Kolonii, czeka cię przygoda rodem z najprawdziwszego „erpega” z nieograniczoną eksploracją na niespotykaną dotąd skalę. – czytamy w opisie gry.