Gotham Knights trafi wkrótce na Nintendo Switch? Tak sugeruje baza danych ESRB

Wygląda na to, że Gotham Knights zmierza na popularną konsolę Nintendo.

Od premiery Gotham Knights minęło już kilka dobrych miesięcy. Najnowsza produkcja studia WB Games Montreal nie zachwyciła jednak recenzentów i nie podbiła serc graczy, co potwierdzają m.in. średnie ocen w serwisie Metacritic . Tymczasem wiele wskazuje na to, że wspomniany tytuł zadebiutuje wkrótce na kolejnej platformie. W bazie danych ESRB pojawiła się bowiem wzmianka o Gotham Knights w wersji na Nintendo Switch.

Na Nintendo Switch prawdopodobnie wydane zostanie Gotham Knights Cloud Version. Użytkownikom hybrydowej konsoli japońskiej firmy, którzy są zainteresowani najnowszą produkcja studia WB Games Montreal, na ten moment nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalną zapowiedź gry.

Na koniec przypomnijmy, że Gotham Knights dostępne jest nie tylko na PC, ale także na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Gotham Knights. Nowe porządki w przestępczym mieście.

Wczytywanie ramki mediów.