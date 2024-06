GOG wyjaśnia, co dzieje się z kontem użytkownika po jego śmierci. Sytuacja jest nieco skomplikowana

Jak zaznaczają przedstawiciele platformy, „wersje gier GOG są wolne od DRM, a instalatory offline są dołączane do każdego zakupu”, co oznacza, że gry można ewentualnie pobrać na przykład na zewnętrzny dysk twardy i w ten sposób przekazać je innej osobie. W przypadku przekazania całej cyfrowej biblioteki, wraz z kontem, GOG jest otwarty na współpracę, jednak należy wówczas podjąć pewne kroki prawne.

Ogólnie rzecz biorąc, konta GOG oraz jego zawartości nie można nikomu przekazać. Jeśli jednak możesz uzyskać kopię nakazu sądowego, który wyraźnie uprawnia kogoś do dostępu do twojego osobistego konta GOG... dołożymy wszelkich starań, aby to urzeczywistnić. – dodają przedstawiciele platformy.