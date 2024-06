GOG wkrótce pozbędzie się nadmiarowych plików zapisu z chmury. Warto przejrzeć swoje save’y

GOG to jeden z serwisów oferujących cyfrową dystrybucję gier. Platforma jest dość popularnym wyborem wśród graczy, którzy otrzymali w ostatnim czasie powiadomienia o nadchodzących porządkach w plikach zapisywanych w chmurze. Osoby, które nie chcą utracić swoich save’ów, powinny przejrzeć je do końca wakacji.

Gracze mają czas na zrobienie porządków do 31 sierpnia 2024 roku. Pliki zapisu w chmurze, które będą przekraczały wspomniany wcześniej limit, zostaną bowiem usunięte po podanej dacie. Jak tłumaczą przedstawiciele platformy w komunikacie, „wraz ze wzrostem rozmiaru i liczby gier rośnie zapotrzebowanie na usługę Cloud Storage”, a ograniczenia mają zapewnić, że „wszyscy gracze będą mieli dostęp do wystarczającej i możliwej do zarządzania przestrzeni na postępy w grze”.

Jeżeli zatem nie chcemy utracić swoich plików zapisu, należy zadbać o kopię zapasową save’ów z chmury bezpośrednio w GOG Galaxy. Instrukcja pokazująca, jak krok po kroku wykonać takie działanie, dostępna jest w tym miejscu. Użytkownicy platformy, których pliki zapisu nie znajdą się w ramach określonego limitu, będą regularnie otrzymywać powiadomienia przypominające o nachodzącym działaniu platformy.

Przypomnijmy zatem raz jeszcze, że po 31 sierpnia 2024 roku rozpocznie się usuwanie plików z usługi Cloud Storage na platformie GOG – najpierw będą to „rzeczy, które w ogóle nie są związane z grą”, a następnie save’y. Aby sprawdzić, ile miejsca aktualnie zajmują nasze zapisy w chmurze, należy udać się na stronę zarządzania kontem GOG lub wejść w zakładkę zarządzania w aplikacji GOG Galaxy.