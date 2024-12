Godzina startu otwartej bety Delta Force na PC. Poznaliśmy też rozmiar gry

Delta Force – godzina startu otwartej bety i rozmiar gry

Na platformie Valve ukazał się nowy wpis od twórców Delta Force. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez zespół, już jutro – 5 grudnia 2024 roku o godzinie 2:00 w nocy czasu polskiego – wystartuje otwarta beta na PC. Użytkownicy Steama muszą przygotować około 60 GB wolnego miejsca na dysku.

Gracze mogą liczyć między innymi na tryby takie jak Operations (mapy: Zero Dam, Layali Grove, Space City, Brakkesh) oraz Warfare (mapy: Ascension, Cracked, Threshold, Shafted,Trench Lines). W ręce zainteresowanych zostanie oddanych ekipa Operatorów pod postacią: D-Wolf – Kai Silva, Stinger – Roy Smee, Luna – Luna Kim, Shepherd – Terry Musa, Hackclaw – Mai Xiaowen, Vyron – Wang Yuhao, Toxik – Zoya Pomchenkova. Otwarta beta Delta Force zaoferuje dostęp do ponad 50 broni, 10 pojazdów do pilotowania oraz 16 gadżetów klasowych.