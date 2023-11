Godzilla Minus One na emocjonującym zwiastunie. Król Potworów sieje zniszczenie

Dzisiaj swoją premierę w japońskich kinach ma Godzilla Minus One, czyli najnowszy film o Królu Potworów. Film trafi również do polskich kin, ale na premierę nowej Godzilli w naszym kraju będziemy musieli poczekać do grudnia. Sądząc jednak po najnowszym zwiastunie, jest czego oczekiwać. Na najnowszym materiale możemy zobaczyć, jak potężny jaszczur niszczy znajdujące się w kryzysie Tokio.

Godzilla Minus One – nowy zwiastun

W odróżnieniu od amerykańskich filmów o Godzilli, tym razem potężny potwór znów będzie w swoim bestialskim szale atakował miasta. Ludzie będą musieli wykorzystać wszystkie militarne środki, jakie pozostały im po wojnie, aby pokonać potwora. Zwiastun Godzilla Minus One zobaczycie poniżej.