Godzilla Minus One trafi do polskich kin. Kiedy premiera?

Godzilla Minus One to najnowszy japoński film o popularnym Królu Potworów. Premiera odbędzie się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Tokio, który ma miejsce na początku listopada. W grudniu film trafi do kin na całym świecie, w tym również do Polski.

Godzilla Minus One – film trafi do polskich kin

Za dystrybucję odpowiada Pieces of Magic Entertainment, który wprowadzi Godzillę Minus One do 38 krajów. Od 1 grudnia film będzie można oglądać w polskich kinach. Produkcja pojawi się także w formatach premium, takich jak IMAX i 4DX.