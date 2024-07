Gladiator 2 na nowym zdjęciu. Film zaprezentuje największe sceny bitew w karierze Ridleya Scotta

Reżyser opowiedział także o różnicach w wykorzystywanej na planie technologii w porównaniu do prac nad pierwszą częścią. Przywołał przykład jednorożca, z którym główny bohater będzie musiał zmierzyć się na arenie w Koloseum.

Komputeryzacja i sztuczna inteligencja — musisz się z tym pogodzić. Mogę mieć komputer, który odczyta każdą cząsteczkę i zmarszczkę nosorożca, a następnie wytnie go na grubym kawałku plastiku, zupełnie jak ciało nosorożca, które następnie zostanie dopasowane do kształtu szkieletu. Mam coś, co może jechać 40 mil na godzinę, kręcić się w miejscu, kręcić głową i warczeć. Dwutonowy nosorożec z facetem na grzbiecie! To świetna zabawa – przyznał reżyser.