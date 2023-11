Ghostrunner 2 okazał się sukcesem. Koszty produkcji zwróciły się w kilka dni

Warto podkreślić, że przedstawione przez One More Level wyniki udało się osiągnąć do 31 października 2023 roku. Ghostrunner 2 zadebiutował natomiast na rynku kilku dni wcześniej, bo 26 października. Wspomniana produkcja z pewnością nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Twórcy również nie zamierzają spoczywać na laurach, ponieważ – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – druga część Ghostrunnera ma otrzymać łącznie aż 5 dodatków.

Na koniec przypomnijmy, że Ghostrunner 2 dostępny jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia One More Level, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Ghostrunner 2 – DLC i sequel w jednym.