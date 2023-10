Ghostrunner 2 doczeka się 5 dodatków. Deweloperzy przedstawili plany rozwoju

Większość graczy z pewnością będzie zainteresowanych dodatkiem „Endless Moto Mode”, który – jak sama nazwa wskazuje – wzbogaci grę Ghostrunner 2 o nowy tryb rozgrywki. W tym wariancie zabawy użytkownicy będą jeździć na motocyklu i co jakiś czas rozprawiać się z oponentami. Całość ma natomiast polegać na próbach dotarcia jak najdalej. DLC zawierające wspomniany tryb ukaże się we wrześniu 2024 roku.

Jak wspomnieliśmy wyżej, wszystkie dodatki przedstawione w nowym zwiastunie gry Ghostrunner 2 będą częścią przepustki sezonowej. Season Pass wchodzi natomiast w skład wydania Brutal Edition dostępnego zarówno na PC, jak i konsolach. Każde z DLC będzie jednak można kupić również oddzielnie.

Na koniec przypomnijmy, że Ghostrunner 2 ma zadebiutować na rynku już 26 października 2023 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście zainteresowani nadchodzącą produkcją studia One More Level, to zachęcamy Was również do lektury: Ghostrunner II, czyli kolejna cyberpunkowa zadyma – wrażenia z Gamescomu.