Ghost of Tsushima doczeka się anime. Będziecie musieli jednak trochę poczekać

Ghost of Tsushima to jedna z najlepszych gier wydanych w 2020 roku. Po przygody Jina Sakai sięgnęło ponad 13 milionów graczy na świecie. Jakiś czas temu zapowiedziano, że powstanie film pełnometrażowy na podstawie gry, ale fani anime też mogą mieć powody do zadowolenia.

Powstanie anime na bazie Ghost of Tsushima

Anime jest realizowane przez znane studio Aniplex, odpowiedzialne za takie produkcje jak Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba czy Solo Leveling. Projekt powstaje we współpracy z PlayStation Productions, co czyni go pierwszą w historii adaptacją anime stworzoną przez tę jednostkę, natomiast samo dzieło będzie dostępne wyłącznie na platformie Crunchyroll.