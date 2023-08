Gears 6 zadebiutuje szybciej, niż myślimy? Nowe informacje o grze The Coalition

Dodatkowo Baker poinformował, że Gears 6 ma rozwijać pomysły z Gears 5. W nadchodzącej produkcji studia The Coalition gracze ponownie będą przemierzać półotwarty świat, ale w ręce użytkowników mają zostać oddane dużo większe lokacje, niż w poprzedniej odsłonie serii. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak czekać na kolejne szczegóły i informacje na temat wspomnianego tytułu.

Na koniec przypomnijmy, że Gears 5 – czyli ostatnia odsłona serii Gears of War – zadebiutowała na rynku w 2019 roku. Gra dostępna jest na PC, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Król wrócił na tron – recenzja Gears 5.