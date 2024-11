Gąska w pierwszym zwiastunie. Komedia od Amazona stanie się hitem na miarę The Office?

Niedawno Amazon opublikował oficjalne zdjęcia, a teraz podzielił się pierwszym zwiastunem serialu Gąska, czyli polskiej komedii, która zadebiutuje już pod koniec bieżącego miesiąca. Za produkcję odpowiadają twórcy The Office PL oraz 1670, więc osoby, które zjadły zęby na komedii. Możemy więc spodziewać się błyskotliwego humoru, a także ciętych i trafnych komentarzy dotyczących naszego kraju. Serial zapowiada się na miłą odskocznię od wspomnianych dwóch produkcji od konkurencyjnych platform streamingowych. Zwiastun Gąski zobaczycie poniżej.

Gąska to komediowa opowieść́ w duchu feel good o grupie pracowników franczyzowego supermarketu działającego na przedmieściach typowego polskiego miasta. Sklep należy do ekscentrycznego lokalnego przedsiębiorcy - Włodka, zafascynowanego Ameryką i wszystkim, co amerykańskie. Biznesowymi i życiowymi idolami Włodka są Elon Musk i Mark Zuckerberg. Cytując swoich mistrzów, Włodek próbuje zarządzać zespołem pracowników, udowadniając, że w grupie wszystko jest łatwiejsze, a przynajmniej zabawniejsze.

W rolę właściciela Gąski wciela się Tomasz Kot (Akademia Pana Kleksa, Zimna wojna), a na ekranie będzie partnerować mu doborowa obsada, wśród której zobaczymy Magdalenę Koleśnik (Kruk, Ukryta sieć, Sweat), Janusza Chabiora (Służby specjalne, Ślepnąc od świateł, Kołysanka), Aleksandrę Grabowską (U Pana Boga w Królowym Moście, Infamia), Mikołaja Śliwę (Zachowaj spokój, Skazana), Julię Rosnowską (Odwilż, Drogi Wolności), Tetianę Vashniewską (Bucza, Toptun), Mariusza Urbańca (Apokawixa, Raport Pileckiego), a także Małgorzatę Sochę (Przyjaciółki, BrzydUla) i Rafała Maćkowiaka (Camera Cafe. Nowe parzenie, Gang Zielonej Rękawiczki).