Gaming Kings: wielkie święto gamingu

Gaming Kings to nadchodzące wydarzenie, które przyciągnie graczy i entuzjastów e-sportu z całej Polski.

Partnerzy Strefy PC: technologie na wyciągnięcie ręki

Strefa PC w ramach Gaming Kings to nie tylko miejsce rywalizacji, ale także przestrzeń, gdzie uczestnicy będą mogli przetestować najnowszy sprzęt gamingowy. Dzięki zaangażowaniu partnerów, takich jak Huzaro, Iiyama, Tracer, G2A oraz Actina, każdy gracz znajdzie coś dla siebie.

Huzaro – sponsor nagród oraz dostawca ergonomicznych biurek i foteli, które będą dostępne do testowania w strefie PC. Gracze będą mogli sprawdzić, jak komfort wpływa na ich osiągi podczas długotrwałych sesji gamingowych.

Iiyama – renomowany producent monitorów gamingowych, przygotował nagrody dla najlepszych trzech graczy z głównego finału turnieju. Monitory te będą również dostępne w strefie do testów, umożliwiając uczestnikom zanurzenie się w wyjątkowo płynny obraz dzięki wysokim częstotliwościom odświeżania.

Tracer – firma dostarczająca sprzęt gamingowy, zadba o nagrody w turniejach eliminacyjnych. Ponadto, ich sprzęt będzie można przetestować w strefie PC, co daje możliwość porównania różnych urządzeń i dostosowania ich do własnych potrzeb.

G2A – popularna platforma dla graczy, zadbała o specjalne kody do gier, które będą do wygrania podczas wydarzenia, dodając dodatkowy smaczek do rywalizacji.

Actina – partner technologiczny strefy PC, dostarczył komputery, na których rozegrany zostanie cały turniej. Actina jest znana z budowania wysokiej klasy sprzętu dedykowanego do e-sportu, co zapewni stabilne i wydajne rozgrywki nawet w najbardziej wymagających grach.

Turniej Counter-Strike 2

W ramach wydarzenia Gaming Kings odbędzie się 14 turniejów eliminacyjnych, które wyłonią najlepszych graczy w Counter-Strike 2. Tysiące graczy stanie do rywalizacji o tytuł mistrza, co czyni to wydarzenie jednym z największych tego typu w Polsce. Turnieje eliminacyjne będą szansą na wygranie atrakcyjnych nagród, takich jak sprzęt gamingowy oraz pieniądze.

Finał odbędzie się na specjalnie przygotowanych 12 komputerach, gdzie najlepsi zmierzą się w walce o najwyższe miejsca na podium. Partnerzy technologiczni zadbali o to, by rozgrywki przebiegały na najwyższym poziomie, zarówno pod kątem jakości sprzętu, jak i komfortu graczy.

Daty i miejsca turniejów eliminacyjnych:

Spotkania, Free to Play i nagrody

Gaming Kings to nie tylko rywalizacja. Na uczestników czekają także spotkania z popularnymi influencerami i gamerami, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami oraz poradami. Dla tych, którzy wolą swobodną rozgrywkę, dostępna będzie strefa free to play, gdzie będzie można zagrać w różne tytuły, przetestować sprzęt i po prostu dobrze się bawić.