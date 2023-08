Gamescom 2023: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty na zwiastunie. Nowe zasady gry

Wyczekiwany dodatek Widmo wolności do gry Cyberpunk 2077 został zaprezentowany podczas tegorocznego gamescomu.

Mamy to! Zgodnie z obietnicami i oczekiwaniami, podczas tegorocznej edycji wydarzenia gamescom polskie studio CD Projekt RED zaprezentowało dodatek Widmo wolności (Phantom Liberty) do gry Cyberpunk 2077. Poniżej możecie znaleźć najnowszy zwiastun, który ujawnia nowe zasady gry. Jest na co czekać!

