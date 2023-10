Game Pass z rekordową liczbą nowych subskrybentów. Wszystko dzięki Starfield

W dniu premiery nowej produkcji studia Bethesda do usługi Microsoftu dołączyła rekordowa liczba abonentów.

Nadella poinformował, że w momencie premiery gry Starfield do Game Passa dołączyła rekordowa liczba abonentów w ciągu jednego dnia . Niestety dyrektor generalny Microsoftu nie podzielił się konkretnymi danymi. Dowiedzieliśmy się również, że w minionym kwartale dział Xbox wygenerował 3,9 mld dolarów przychodów, czyli o 9% więcej, niż w analogicznym okresie w zeszłym roku.

Starfield okazał się największą premierą w historii studia Bethesda . Debiut wspomnianej produkcji – jak można się było spodziewać – wpłynął również pozytywnie na zainteresowanie usługą Game Pass . Potwierdza to statystyka, którą Satya Nadella – dyrektor generalny Microsoftu – podzielił się podczas telekonferencji podsumowującej wyniki amerykańskiej firmie w minionym kwartale.

Mniejszym zainteresowaniem cieszą się jednak konsole Microsoftu. W porównaniu do ubiegłego roku dział hardware zanotował bowiem wyniki słabsze o 7%. Wzrost przychodów w wysokości 13% odnotowano natomiast w segmencie „treści i usług”, na co spory wpływ miała oczywiście wspomniana premiera gry Starfield.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.