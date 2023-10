Starfield ograny? Sprawdź w co zagrać, aby pozostać w klimacie

Starfield to ogromna gra, z którą można spędzić mnóstwo czasu. Wielu graczy pewnie zostanie w galaktyce na dłużej. Inni z kolei już skończyli swoją przygodę z produkcją Bethesdy. Patrząc po opiniach wielu osobom bardzo brakowało takiej kosmicznej przygody. W związku z tym, podobnie jak przy okazji innych dużych premier, sprawdzimy w co jeszcze warto zagrać, aby pozostać w klimacie Starfielda.

Klasycznie szukałem dwóch typów gier - przypominających Starfielda rozgrywką i takich, które mają podobny klimat. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj kilka inspiracji.

Gry podobne mechanicznie do Starfielda

Fallout 76

Wskazanie innej gry Bethesdy wydaje się naturalnym wyborem do tego tekstu. Aby jednak nie było to tak oczywiste nie wymienię Skyrima czy Fallouta 4. Jeśli ktoś dalej ma niedosyt takiej formy rozrywki warto sięgnąć po poprzednią produkcję dewelopera, czyli Fallout 76. Powód? W momencie premiery gra zebrała ogromne baty za liczne błędy i niedoróbki. To była katastrofalna premiera, ale od tego czasu minęło aż 5 lat. W tym okresie Bethesda wykonała mnóstwo pracy, aby swoją grę naprawić i rozwinąć. Dzisiaj warto więc dać tej produkcji kolejną szansę lub spróbować ją po raz pierwszy. Lepszego momentu do tej pory nie było.

Platformy: PC, Xbox, PlayStation

Łatwy dostęp: Game Pass, PlayStation Plus Extra

The Outer Worlds

Kolejny, dosyć oczywisty wybór to ostatni RPG od mistrzów z Obsidian Entertainment. Ich The Outer Worlds jest bardzo bliski Starfieldowi. Również akcja przenosi się w kosmos, gdzie eksplorujemy liczne planety. Wprawdzie wygląda to nieco inaczej, ale jednak widać spore podobieństwa. Do tego Obsidian ma dosyć podobny styl projektowania rozgrywki co Bethesda, ale jednocześnie dużo lepiej radzi sobie w warstwie fabularnej. Trzeba jednak pamiętać, że The Outer Worlds nie jest aż tak ogromny i wypchany zawartością. Mimo wszystko każdy fan gatunku, zwłaszcza zainteresowany science-fiction, powinien sprawdzić tę produkcję. Okazja do nadrobienia zaległości wydaje się idealna. Odradzam tylko bardzo słabą wersję na Switcha.

Platformy: PC, Xbox, PlayStation, Switch

Łatwy dostęp: Game Pass

Mass Effect: Legendary Edition

Zostajemy w klimacie science fiction. Kolejną ikoną gier opartych na eksploracji kosmosu jest Mass Effect. Wydana dwa lata temu odświeżona trylogia to prawdziwy rarytas dla wszystkich fanów gatunku, klimatu i świetnych historii. Pamiętajmy, że okres premiery oryginalnych odsłon przypadł na szczyt formy BioWare. Dzięki temu Kanadyjczycy stworzyli fantastyczne uniwersum, wspaniałą opowieść pełną charyzmatycznych postaci i nadal dobrze trzymający się gameplay. Nie jest to RPG z masą możliwości dot. rozwoju postaci. Zamiast tego otrzymujemy niezapomnianą space operę, którą zdecydowanie warto znać. Jeśli ktoś do tej pory nie miał okazji sprawdzić, koniecznie musi nadrobić zaległości. Tym bardziej przy bardzo szerokiej dostępności w usługach subskrypcyjnych.

Platformy: PC, Xbox, PlayStation

Łatwy dostęp: EA Play, Game Pass Ultimate

Cyberpunk 2077

Obecny czas to też świetny moment na powrót do Cyberpunka 2077. Po patchu 2.0 gra jest dużo lepsza, a do tego dostępny jest już fantastyczny dodatek Phantom Liberty. Produkcja CD Projektu może być dobra dla tych, którzy dalej chcą pograć w jakieś RPG z intensywną akcją, ale też szukają historii na najwyższym poziomie. Nie da się ukryć, że Bethesda mistrzem storytellingu nie jest i dzieli ją od polskiej ekipy przepaść. Cyberpunk może więc być nieco lepszą opcją niż Baldur’s Gate III, który prezentuje odmienną perspektywę i proponuje zupełnie inny system walki. Z drugiej jednak strony jeśli po Starfieldzie ktoś chce sprawdzić kolejną produkcję z tego gatunku (bez innych, dodatkowych wymagań), najlepszymi i najświeższymi opcjami będą Cyberpunk 2077 oraz Baldur’s Gate III.