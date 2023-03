Future Games Show powraca. Poznaliśmy szczegóły i datę wiosennego pokazu gier

Już w przyszłym tygodniu odbędzie się Capcom Spotlight Showcase. Niewykluczone, że również w tym miesiącu Bethesda oraz Microsoft zaproszą graczy na wyczekiwany pokaz Starfielda. Okazuje się jednak, że to nie koniec atrakcji. Miłośnicy gier wideo mogą już bowiem przygotowywać się na pierwszą w tym roku transmisję Future Games Show, która odbędzie się za niecałe trzy tygodnie.

Future Games Show Spring Showcase 2023 odbędzie się już w marcu

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez organizatorów, Future Games Show Spring Showcase 2023 rozpocznie się 23 marca o 23:00 czasu polskiego. W trakcie wydarzenia otrzymamy nowe informacje i materiały z ponad 50 gier. Już teraz możemy potwierdzić, że na pokazie zobaczymy m.in. takie tytuły jak Hyenas oraz The Expanse: A Telltale Series, a także polskie The Last Case of Benedict Fox i Witchfire.