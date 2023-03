FGS 2023: Stranded: Alien Dawn z datą premiery pełnej wersji. Imponujący trailer

Jeżeli zastanawiacie się, kiedy gra Stranded: Alien Dawn opuści wczesny dostęp, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Przedstawiciele studia Haemimont Games udostępnili podczas pokazu Future Games Show nowy zwiastun produkcji, w którym ujawnili dokładną datę premiery pełnej wersji. Możecie go oczywiście zobaczyć poniżej.

Stranded: Alien Dawn – zwiastun z datą premiery pełnej wersji

Tym samym dowiedzieliśmy się, że nowe dzieło twórców Surviving Mars oraz serii Tropico opuści wczesny dostęp już 25 kwietnia. Wówczas gra zadebiutuje na komputerach osobistych (w sklepach Steam i Epic Games Store), a także na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

Gracze, którzy zdecydują się złożyć zamówienie przedpremierowe, a także ci, którzy zakupili wersję pecetową w trakcie wczesnego dostępu otrzymają możliwość zainstalowania w swojej bazie ekskluzywnego Emergy Landing Pod oraz dostęp do nowego drzewnego materiału do budowy konstruckji. w ramach Early Adopter.