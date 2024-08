Frostpunk 2 może zaskoczyć na premierę. Twórcy dzielą się intrygującym materiałem

Frostpunk 2 ze wsparciem dla modów na premierę? Twórcy udostępniają krótki zwiastun z dinozaurami

Frostpunk 2 zaczyna już powoli majaczyć na horyzoncie. Premiera zbliża się coraz większymi krokami, a twórcy podzielili się ostatnio za pośrednictwem mediów społecznościowych intrygującym materiałem. Nagranie, poza mroźnymi, niesprzyjającym warunkami znanymi z pierwszej odsłony, przedstawia natomiast dinozaury, ale także nawiązania do The Alters czy Creatures of Ava.

Pojawiły się więc sugestie, że być może Frostpunk 2 już w dniu premiery otrzyma wsparcie dla modów. Tytuł charakteryzuje się raczej poważnym, związanym z dylematami moralnymi klimatem, zatem ciężko interpretować pojawienie się chociażby wspomnianych dinozaurów w inny, niż potencjalne modyfikacje, sposób. Istnieje też oczywiście pewna szansa, że możemy spodziewać się nowych rodzajów zagrożenia stworzonych przez deweloperów, jednak wydaje się to dość mało prawdopodobne.