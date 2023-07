Frictional Games nie będzie już straszyć? Studio chce spróbować czegoś innego

Na koniec przypomnijmy, że wspomniana na początku wiadomości gra Amnesia: The Bunker dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Xbox Series X/S. Najnowsza produkcja studia Frictional Games znajduje się również w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Amnesia: The Bunker - recenzja. Ta gra to… mroczny obłęd.