Frank Reynolds w Baldur's Gate 3. Może być ciężko to odzobaczyć!

Internetowy twórca przeróbek znów zaskakuje ciekawym połączeniem. Youtuber o nicku eli_handle_b․wav znów wziął na warsztat świat Baldur’s Gate 3, by wprowadzić do niego zupełnie nowego bohatera. Gwiazdą najnowszego wideo jest Frank Reynolds!

Baldur's Gate 3 z nowym bohaterem!

Przypomnijmy, że przeróbki z Baldur’s Gate 3 pojawiały się już wcześniej. Za sprawą parodii, uniwersum stworzone przez Larian Studios mogły odwiedzić chociażby Pingwiny z Madagaskaru, które były gotowe zmierzyć się z siłami Absolutu. Swoją brutalną naturę miał okazję zaprezentować w tym świecie również Patrick Bateman. Frank Reynolds natomiast miał wcześniej okazję zawitać do The Last of Us.



Muszę przyznać, że jestem wielkim fanem tych przeróbek i liczę na to, że twórca ma w zanadrzu jeszcze sporo ciekawych pomysłów. Jeśli parodie youtubera Wam się podobają, koniecznie rzućcie okiem na innego jego filmy: