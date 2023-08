Ron Swanson w Half-Life 2 – kolejna zabawna przeróbka

Wiemy, że wśród Was nie brakuje zarówno fanów Half-Life 2, jak i postaci Rona Swansona z Parks and Recreation. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą parodią przygotowaną przez youtubera o nicku eli_handle_b․wav. Przypomnijmy, że bohaterem ostatniego wideo był John Wick, który zawitał do świata Resident Evil 4.

Twórca przeróbek nie przestaje zaskakiwać

Jak Ron Swanson odnalazł się w uniwersum Half-Life 2 i w Europie? Odpowiedź może być tylko jedna – doskonale! Myślę, że spokojnie bohater o podobnym nastawieniu mógłby pojawić się w mitycznym już Half-Life 3.



To też dobry moment, by pochwalić rodzimych twórców. Jeśli chcecie zobaczyć kolejną świetną produkcję, zapraszamy Was do obejrzenia Ferdenheimera czyli parodii Oppenheimera z Ferdkiem Kiepskim i Paździochem.



Jeśli przeróbki Wam się podobają, rzućcie okiem na inne materiały autorstwa eli_handle_b․wav: