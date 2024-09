FragPunk to nowa strzelanka F2P - wkrótce testy wersji beta na PC i Xbox Series X/S

Na tegorocznym Tokyo Game Show mogliśmy zobaczyć kolejny zwiastun nowej strzelanki free-to-play zatytułowanej FragPunk. Poznaliśmy wiele informacji dotyczących rozwoju gry oraz zamkniętej wersji beta, która zostanie udostępniona w najbliższym czasie. Na trailerze twórcy zaprezentowali fragmenty rozgrywki oraz wypowiedzieli się na temat zmian w produkcji.

FragPunk na Tokyo Game Show

Bad Guitar Studio wraz z wydawcą NetEase Games udostępniło zwiastun oraz informacje dotyczące zamkniętych beta testów gry. Odbędą się one w dniach od 10 do 21 października na Xbox Series X/S oraz Steam. Twórcy poinformowali, że w tym czasie w grze znajdziemy sześć trybów rozgrywki, dwanaście grywalnych postaci oraz siedemnaście broni do wyboru. Rozpoczęto już proces rejestracji chętnych graczy do testów.