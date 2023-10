Dzisiaj premiera Forza Motorsport. Gra jest już dostępna w Xbox Game Pass

Na koniec przypomnijmy, że Forza Motorsport dostępna jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Turn 10 Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Forza Motorsport - miało być perfekcyjnie, ale…