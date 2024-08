Forza Motorsport z kolejną, dużą aktualizacją. Nowy tor, wydarzenia oraz samochody

Turn 10 Studios udostępnia dużą aktualizację do gry Forza Motorsport

Aktualizacja Forza Motorsport opatrzona numerem 11.0 jest już dostępna dla graczy. Update wprowadza między innymi tor wyścigowy Michelin Raceway Road Atlanta. To jednak nie wszystkie atrakcje, które deweloperzy mają dla zainteresowanych.

Poza torem miłośnicy Forza Motorsport otrzymali bowiem nowe samochody. Mowa o możliwych do zdobycia w ramach kampanii pojazdach Aston Martin #97 AMR Vantage GTE z 2018 roku oraz Nissan #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R z 1988 r. Wydarzenie Road to Race potrwa od 14 sierpnia do 26 września.