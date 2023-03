Forspoken kosztowało prawdziwy majątek. Sprzedaż gry zawiodła Square Enix

Jest to o tyle ciekawa sytuacja, że nieco wcześniej firma Square Enix opublikowała nowy raport finansowy , w którym możemy przeczytać, że japońska korporacja nie jest zadowolona ze sprzedaży produkcji:

Recenzje wydanego 24 stycznia Forspoken były trudne do przyjęcia. Niemniej takie aspekty gry jak parkour czy walka zostały odebrane pozytywnie, co zwiększy nasze możliwości deweloperskie w przyszłości. Sprzedaż produkcji jest niska; mimo iż czekają nas jeszcze premiery zaplanowane na luty i marzec, istnieje duże ryzyko spadku przychodów rok do roku. (Yosuke Matsuda, CEO Square Enix)